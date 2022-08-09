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تايوان: الصين تستخدم المناورات العسكرية "استعداداً للغزو"

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ميناء كيلونغ حيث أجرت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان (فرانس برس)
ميناء كيلونغ حيث أجرت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان (فرانس برس)

تايوان: الصين تستخدم المناورات العسكرية "استعداداً للغزو"

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، الثلاثاء، أن بكين تستخدم المناورات الجوية والبحرية حول الجزيرة للإعداد لغزوها وتغيير الوضع القائم في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي.

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"النية تغيير الوضع القائم"

وقال وو خلال مؤتمر صحافي في تايبيه "استخدمت الصين المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان"، مضيفاً أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

كما أضاف "أنها تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وإطلاق صواريخ، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية وحملة تضليل وضغط اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان".

"أعاقت طرق الشحن العالمية"

وجدد إدانته للمناورات الصينية التي استمرت حتى الاثنين رغم ادعاء بكين في البداية أنها ستنتهي في اليوم السابق، مشيراً إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم.

جاء المؤتمر الصحافي لوو بعدما أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم يستهدف الجزيرة.
ووصف مناورات بكين بأنها "انتهاك صارخ لحقوق تايوان"، ومحاولة للسيطرة على المياه المحيطة بها ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.

رسالة واضحة

وشكر وو حلفاء تايوان الغربيين لوقوفهم في وجه الصين، قائلا "هذا يبعث أيضا برسالة واضحة إلى العالم بأن الديمقراطية لن تخضع لترهيب الاستبداد".

يشار إلى أن الصين أجرت أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي، في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

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