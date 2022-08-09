دوى "عدة انفجارات" قرب قاعدة جوية روسية في القرم

وقعت عدة انفجارات الثلاثاء قرب قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

دخان يتصاعد

وقال مساعد لرئيس القرم الذي عيّنته موسكو عبر تلغرام "يمكنني تأكيد وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيودوروفكا.. يتم التحقق من ملابساتها".

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في التفاصيل، أفاد ثلاثة شهود لرويترز بأنهم سمعوا دوي عدة انفجارات وشاهدوا دخانا يتصاعد من اتجاه قاعدة جوية عسكرية روسية في نوفوفيدوريفكا بغرب شبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء.

كما أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان في سماء المنطقة. ولم يتسن بعد التحقق من صحة هذه المقاطع.

انفجارات عدة

وقال شاهدان إن ما لا يقل عن 12 انفجارا متفاوتة الشدة سُمع دويها في غضون دقيقة.

واستأجرت روسيا على مدى عقود ميناء سيفاستوبول البحري، موطن أسطولها في البحر الأسود، من كييف، لكنها ضمت القرم بأكملها من أوكرانيا في عام 2014.

ونجت شبه الجزيرة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية، من القصف المكثف الذي يقع في مناطق أخرى من شرق أوكرانيا وجنوبها منذ 24 فبراير شباط، عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات المسلحة الروسية بدخول أوكرانيا.