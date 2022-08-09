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رداً على إنشاء مصنع للمسيرات التركية بأوكرانيا.. الكرملين: سندمره

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طائرة بيرقدار المسيرة التركية الصنع لدى الجيش الأوكراني
طائرة بيرقدار التركية - أرشيفية

رداً على إنشاء مصنع للمسيرات التركية بأوكرانيا.. الكرملين: سندمره

دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أنه إذا ما ظهر مصنع لمسيرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا فسيكون خاضعا للتدمير من قبل الجيش الروسي في إطار مهمة نزع سلاح الجارة الغربية.

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كما قال إن "حقيقة إنشاء ذلك المصنع تضعه على الفور تحت بند نزع السلاح، لأنه لن يؤدي سوى إلى إطالة معاناة الأوكرانيين، ولن يساعد في تجنب ما يعد هدفا للعملية العسكرية الخاصة هناك"، وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وأوضح بيسكوف في وقت سابق، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، لم يناقشا القضايا المتعلقة بالطائرات المسيرة التركية خلال اجتماعهما في سوتشي، 5 أغسطس الجاري.

مسيرات هجومية

وكان السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، قد أعلن في وقت سابق، عن خطط لشركة "بايكار" التركية لبدء خطوط إنتاج مسيرات هجومية من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا.

كما قال إن شركة بيرقدار قد أنشأت بالفعل شركة في أوكرانيا، وأن المصنع الذي ترددت شائعات أنه قيد الإنشاء قبل بداية العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير، لا يزال قيد التطوير.

وبحسب السفير، فإن الشركة التركية قد اشترت بالفعل قطعة أرض في أوكرانيا وطوّرت مشروع المحطة.

يذكر أن شركة بيرقدار التركية، هي التي تنتج الطائرات بدون طيار الهجومية في أوكرانيا في الوقت الحالي.

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