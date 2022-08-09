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روسيا: مستعدون لتنظيم مهمة دولية إلى محطة زابوريجيا

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محطة زابوريجيا (أ ب)
محطة زابوريجيا (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

روسيا: مستعدون لتنظيم مهمة دولية إلى محطة زابوريجيا

دبي - العربية.نت

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فيما يستمر تبادل الروس والأوكرانيون، الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا، أكد ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنظيم مهمة دولية إلى المحطة.

وأضاف في تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر "مهتمون بأن يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصورة الأكثر اكتمالا وموضوعية للوضع هناك، خاصة في ضوء التأكيدات الغبية بأن الروس يقصفون أنفسهم في المحطة".

يذكر أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، تبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا.

فقد ألحق القصف أضرارا بخط توتر عالٍ، ما تسبّب بتوقّف أحد المفاعلات في المحطة.

اتهامات متبادلة

وألقت شركة إنيرجواتوم الأوكرانية للطاقة النووية التابعة للدولة، مسؤولية الأضرار التي لحقت بمحطة زابوريجيا للطاقة، وهي الأكبر في أوروبا، على قصف روسي.

في المقابل، قالت إدارة عينتها روسيا في مدينة إنرهودار الأوكرانية، إن قذائف أوكرانية هي التي ضربت خطوط الكهرباء في المفاعل جنوب شرقي البلاد.

محطة زابوريجيا (أ ب)
محطة زابوريجيا (أ ب)

واستمر التوتر في المحطة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، بعد أن تبادل الجانبان الاتهامات في مطلع هذا الأسبوع بتعريضها للخطر بعمل عسكري متهور.

"عمل انتحاري"

وتخضع هذه المحطة، التي يعمل بها أوكرانيون، لسيطرة روسيا منذ مارس آذار.

فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول انفصالي تدعمه روسيا قوله اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعزيز الدفاعات المضادة للطائرات حول المحطة.

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أي هجوم على محطة نووية بأنه "عمل انتحاري"، وطالب بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إليها.

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