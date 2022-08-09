موسكو: دمرنا مستودعاً لصواريخ هيمارس الأميركية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا لتخزين صواريخ هيمارس الأميركية الصنع ومدافع هاوتزر إم 777 بالقرب من مدينة أومان في وسط أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أنها دمرت أكثر من 300 صاروخ في الضربة، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن الثلاثاء الماضي (2 أغسطس)، أن قوات بلاده دمرت أكثر من 200 صاروخ "هيمارس" أميركي في أوكرانيا.

راجمات صواريخ

يأتي ذلك فيما أعلن وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، عن وصول 4 راجمات للصواريخ أميركية أخرى من طراز "هيمارس" إلى بلاده. وعبر الوزير الأوكراني عن شكره وامتنانه للرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الدفاع لويد أوستن على "تعزيز" القوات الأوكرانية.

يذكر أن حزمة مساعدات جديدة أعلنت عنها وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين الماضي، تشمل مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية.

حزمة مساعدات

وتشمل المساعدات في هذه الحزمة 75000 طلقة من عيار 155 ملم من ذخيرة المدفعية، إضافة لذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 يوليو الماضي عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".