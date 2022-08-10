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باريس.. الشرطة تقتل رجلاً يحمل سكيناً بمطار شارل ديغول

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الشرطة الفرنسية (أرشيفية - شترستوك)

باريس.. الشرطة تقتل رجلاً يحمل سكيناً بمطار شارل ديغول

دبي - العربية.نت

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قتلت الشرطة رجلا شهر سكيناً في مطار رواسي شارل ديغول في باريس صباح الأربعاء على ما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة.

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مشرد يزعج الشرطة

وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة "حيّد عناصر الشرطة هذا الصباح شخصا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديغول".

الحادث وقع في محطة الركاب 2F قرابة الساعة 08,20 (الساعة 06,20 ت غ) عندما "كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه".

كال الشتائم.. ثم شهر سكيناً

وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكينا. ففتح شرطي النار باتجاهه على ما ذكرت مصادر الشرطة.

وروى مصور يعمل لوكالة فرانس برس وشهد ما حصل أن "رجلا طويل القامة شهر شيئا يشبه السكين باتجاه الشرطة. وقد وجه إليه تحذير لكنه تقدم فأطلق الشرطي النار. أطلقت رصاصة واحدة".

ووضع الضحية على حمالة ونقل إلى منطقة غير متاحة للمسافرين على ما أوضح المصور.

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