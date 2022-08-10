بريطانيا: مناورات الصين قرب تايوان تهدد أمن المحيط الهادئ

استدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، سفير الصين لدى بريطانيا، تشنغ تسيغوانغ، لشرح تصرفات الصين تجاه تايوان.

وأضافت تراس في بيان "أصدرت تعليمات للمسؤولين باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. لقد رأينا سلوكاً عدوانياً وخطاباً متزايداً من بكين في الأشهر الأخيرة، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

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يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الصين تدريباتها حول تايوان، حيث هددت بكين اليوم باستخدام القوة إن فشل الحل السلمي مع تايبيه، ووعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي إن توحدت مع الصين.

"استخدام القوة"

ووعدت الصين، الأربعاء، بألا تترك "أي هامش مناورة" لمؤيدي استقلال تايوان، مؤكدة أن "استخدام القوة" لاستعادة الجزيرة ما زال مطروحا "كملاذ أخير".

يأتي هذا التحذير الجديد بعد مناورات عسكرية صينية مكثفة جرت في الأيام الأخيرة حول الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه.

واعتبرت بكين "استفزازا" زيارة ثالث مسؤولة في هرم السلطة في الولايات المتحدة التي كانت قد تعهدت عدم إقامة علاقة رسمية مع أراضي الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

"كتاب أبيض"

من جهته، نشر "مكتب شؤون تايوان" الهيئة الحكومية الصينية "كتابا أبيض"، الأربعاء، يشرح بالتفصيل كيف تخطط بكين لاستعادة السيطرة على الجزيرة خصوصا عبر حوافز اقتصادية.

وجاء في الوثيقة التي تبدو أقرب إلى يد ممدودة للسلطات التايوانية "نحن على استعداد لخلق مساحة واسعة (للتعاون) من أجل تحقيق إعادة توحيد على نحو سلمي".

لكنها أضافت "لن نترك أي هامش مناورة للأعمال الانفصالية التي تهدف إلى استقلال زائف لتايوان، أيا كانت".

يذكر أن الصين تعتبر تايوان التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيده مع بقية البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.