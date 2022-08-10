طالبان: التحقيقات جارية بمقتل الظواهري.. ولا أثر لجثته

أكد المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد، أن التحقيقات جارية في قضية مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

كما أضاف في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن الحركة لم تستطع أن تصل لجثة الظواهري، حيث لا أثر لها حتى الآن، كما أن طالبان لم تكن على علم بتواجده في هذا المكان.

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وتابع "هذه القضية لها أبعاد مختلفة، وهناك تحقيقات تجري، وعندما تنتهي هذه التحقيقات سوف نعلن النتيجة التي تم التوصل إليها".

كذلك قال لـ"العربية"، إن الصاروخ الذي ضرب بيت الظواهري دمر كل شيء، مبيناً أن المنطقة آمنة جدا ولا يتم تفتيشها عادة.

ووصف مجاهد العملیة التي قامت بها أميركا مخالفة لـ"اتفاقية الدوحة"، مشيرا إلى أنه سيكون لها تبعاتها.

مقتل الظواهري في كابل

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في 2 أغسطس الجاري، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

ويمثّل قتل الظواهري أكبر ضربة يتعرض لها تنظيم القاعدة منذ قتلت قوات أميركية خاصة أسامة بن لادن عام 2011، ويثير الشكوك بشأن مدى إيفاء حركة طالبان بتعهدها عدم إيواء مجموعات مسلحة.

فيما تعد العملية أول ضربة يتم الإعلان عنها تشنها الولايات المتحدة على هدف في أفغانستان منذ سحبت واشنطن قواتها من البلاد في 31 أغسطس العام الماضي، بعد أيام على عودة طالبان إلى السلطة.

كذلك يُعتقد أن الظواهري كان العقل المدبّر الذي أدار عمليات القاعدة، بما في ذلك اعتداءات 11 سبتمبر، وطبيب بن لادن الشخصي.