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مجموعة الـ7: سيطرة روسيا على زابوريجيا تعرض المنطقة للخطر

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محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية
روسيا و أوكرانيا

مجموعة الـ7: سيطرة روسيا على زابوريجيا تعرض المنطقة للخطر

دبي - العربية.نت

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اتهمت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الأربعاء، موسكو بأنها "تعرض للخطر" المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، وطالبت بإعادة المحطة إلى أوكرانيا.

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فقد كتبت مجموعة السبع في بيان نشرته ألمانيا التي تتولى الرئاسة "نطالب بأن تعيد روسيا على الفور إلى مالكها السيادي والشرعي، أوكرانيا، السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية"، مضيفة أن "سيطرة روسيا المتواصلة على المحطة هي التي تعرض المنطقة للخطر".

مقتل 13 مدنياً

في موازاة ذلك، أسفرت ضربات روسيا عن مقتل 13 مدنياً ليل الثلاثاء - الأربعاء في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، حسب السلطات المحلية، في موقع قريب من محطة زابوريجيا التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

محطة زابوريجيا النووية (أرشيفية من رويترز)
محطة زابوريجيا النووية (أرشيفية من رويترز)

وتشكل محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا التي يحتلها الروس، محور اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف، إذ يؤكد كل منهما أن الطرف الآخر قصف المنشآت النووية الأسبوع الماضي، من دون أن يتمكن أي مصدر مستقل من تأكيد ذلك.

اجتماع عاجل بمجلس الأمن

يذكر أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مزاعم بقصف أوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وكشف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بتغريدة على تويتر، أن "القصف الأوكراني المنظم للمحطة يمكن أن يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق في أوروبا". كما أكد أن الاجتماع سيعقد في نيويورك غداً الخميس.

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