بريطانيا.. اعتقال أحد أعضاء خلية "البيتلز" التابعة لداعش

أفادت تقارير إعلامية أن بريطانيا ألقت القبض على متهم بالانتماء لخلية "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش وذلك لدى عودته من تركيا عبر أحد المطارات.

وألقي القبض على آين ديفيس، البالغ 38 عاما عقب وصوله الى مطار لوتون قادما من تركيا حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لإدانته بجرائم إرهابية.

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وديفيس عضو في الخلية المتهمة باختطاف 27 شخصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ونيوزيلندا وروسيا واليابان.

ويُزعَمُ أن أعضاء البيتلز الأربعة متورطون في قتل صحافيين أميركيين، إضافة الى عمال إغاثة دوليين.

واستقطبت خلية "البيتلز" اهتماما دوليا بعد نشر مقاطع فيديو تصور مقتل الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج إلى جانب ضحايا آخرين.

يُذكر أن المجموعة الداعشية كان يطلق عليها اسم خلية "البيتلز" بسبب اللكنة البريطانية التي كان يتحدث بها أفرادها.

وبدأت في مارس محاكمة جنائية في الولايات المتحدة لمن يشتبه في أنه كان ضمن مجموعة خلية "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، المتهمة بقطع رؤوس رهائن أميركيين في العراق وسوريا.

ومثل الشافعي الشيخ (33 عاما) للمحاكمة أمام محكمة اتحادية في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا بالقرب من واشنطن على خلفية تهم تشمل احتجاز رهائن وقتلهم والتآمر لارتكاب جريمة قتل.

الشيخ ينتمي للخلية المكونة من 4 أعضاء من مسلحي التنظيم.

واحتجز الجيش الأميركي اثنين من أعضاء الخلية الأربعة، وهما الشيخ وأليكساندا كوتي، في العراق قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما.