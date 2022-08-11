تركيا تعلن استكمال أعمال التنقيب في المتوسط خلال شهرين

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز اليوم الخميس إن بلاده ستكمل أعمال التنقيب في مياه البحر المتوسط خلال شهرين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن دونماز قوله إن اكتمال أعمال التنقيب سيكون خلال 45 إلى 60 يوماً.

مادة اعلانية

وأضاف الوزير التركي: "سنشارك أخباراً سعيدة مع مواطنينا إذا حققنا اكتشافات خلال تلك الفترة".

يأتي هذا بعدما أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء حملة جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وأكد أنها ستجري قبالة الساحل التركي وفي المياه الإقليمية التركية، متجنّباً بذلك إثارة أيّ جدل مع اليونان وقبرص.

وقال الرئيس التركي خلال الاحتفال في ميناء مرسين (جنوب) بمغادرة سفينة التنقيب الجديدة "عبدالحميد هان" للمشاركة في مهمة مدتها شهران: "سيتم الحفر في المياه الواقعة تحت سلطتنا. لسنا بحاجة إلى إذنٍ من أحد".

وحرص أردوغان على تحديد وجهة السفينة، إذ قال "ستتوجه سفينتنا إلى الحقل رقم واحد في يوروكلر على بعد 55 كيلومتراً قبالة غازي باشا" الميناء الواقع على بعد 180 كيلومتراً شرق أنطاليا.

وأضاف: "لن يتوقف قاربنا في مكان آخر، ولن يذهب إلى آبار أخرى".

وتسبّبت حملة التنقيب السابقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي، في سلسلة من الحوادث مع اليونان في صيف العام 2020، ومع قبرص في أكتوبر من العام نفسه.

وكانت أنقرة قد نشرت سفن مسح زلزالية ترافقها سفنٌ حربية في مناورة أدانها الاتحاد الأوروبي بشدة.

وتتنازع تركيا على الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع اليونان وقبرص.

ولم ترسل تركيا سفينة تنقيب إلى شرق البحر المتوسط منذ سحب السفينة يافوز من المياه المتنازع عليها في 2020.

يأتي استئناف عمليات التنقيب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين تركيا واليونان مجدداً، مع اتهام أردوغان أثينا بنشر أسلحة في جزر ببحر إيجه تتمتع بوضع منطقة منزوعة السلاح، بينما ترفض أثينا الاتهامات.