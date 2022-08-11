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تركيا تعلن استكمال أعمال التنقيب في المتوسط خلال شهرين

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Turkish President Tayyip Erdogan waves during a ceremony to launch Turkey's new drill ship Abdulhamid Han at Tasucu port in the Mediterranean city of Mersin, Turkey August 9, 2022. Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
أردوغان خلال إطلاق حملة التنقيب الجديدة الثلاثاء الماضي
شرق المتوسط

تركيا تعلن استكمال أعمال التنقيب في المتوسط خلال شهرين

أردوغان أطلق الثلاثاء حملة جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط وأكد أنها ستجري قبالة الساحل التركي متجنّباً بذلك إثارة أيّ جدل مع اليونان وقبرص

العربية.نت

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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز اليوم الخميس إن بلاده ستكمل أعمال التنقيب في مياه البحر المتوسط خلال شهرين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن دونماز قوله إن اكتمال أعمال التنقيب سيكون خلال 45 إلى 60 يوماً.

وأضاف الوزير التركي: "سنشارك أخباراً سعيدة مع مواطنينا إذا حققنا اكتشافات خلال تلك الفترة".

يأتي هذا بعدما أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء حملة جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وأكد أنها ستجري قبالة الساحل التركي وفي المياه الإقليمية التركية، متجنّباً بذلك إثارة أيّ جدل مع اليونان وقبرص.

أردوغان خلال إطلاق حملة التنقيب الجديدة الثلاثاء الماضي
أردوغان خلال إطلاق حملة التنقيب الجديدة الثلاثاء الماضي

وقال الرئيس التركي خلال الاحتفال في ميناء مرسين (جنوب) بمغادرة سفينة التنقيب الجديدة "عبدالحميد هان" للمشاركة في مهمة مدتها شهران: "سيتم الحفر في المياه الواقعة تحت سلطتنا. لسنا بحاجة إلى إذنٍ من أحد".

وحرص أردوغان على تحديد وجهة السفينة، إذ قال "ستتوجه سفينتنا إلى الحقل رقم واحد في يوروكلر على بعد 55 كيلومتراً قبالة غازي باشا" الميناء الواقع على بعد 180 كيلومتراً شرق أنطاليا.

وأضاف: "لن يتوقف قاربنا في مكان آخر، ولن يذهب إلى آبار أخرى".

وتسبّبت حملة التنقيب السابقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي، في سلسلة من الحوادث مع اليونان في صيف العام 2020، ومع قبرص في أكتوبر من العام نفسه.

سفينة التنقيب التركية "فاتح" قبالة قبرص في 2019
سفينة التنقيب التركية "فاتح" قبالة قبرص في 2019

وكانت أنقرة قد نشرت سفن مسح زلزالية ترافقها سفنٌ حربية في مناورة أدانها الاتحاد الأوروبي بشدة.

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وتتنازع تركيا على الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع اليونان وقبرص.

ولم ترسل تركيا سفينة تنقيب إلى شرق البحر المتوسط منذ سحب السفينة يافوز من المياه المتنازع عليها في 2020.

يأتي استئناف عمليات التنقيب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين تركيا واليونان مجدداً، مع اتهام أردوغان أثينا بنشر أسلحة في جزر ببحر إيجه تتمتع بوضع منطقة منزوعة السلاح، بينما ترفض أثينا الاتهامات.

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