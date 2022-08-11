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تشبثوا بالقارب والأمل.. مشاهد مؤلمة لإنقاذ مهاجرين سودانيين

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Migrants sail a wooden boat at south of the Italian Lampedusa island at the Mediterranean sea, Thursday, Aug. 11, 2022. Forty migrants from Eritrea and Sudan, two children and one woman, were rescued by NGO Open Arms crew members and Italian coast guard after their boat overturned and started to sink. (AP Photo/Francisco Seco)
المهاجرون يتشبثون بالقارب المنقلب وسط المتوسط
أزمة المهاجرين

تشبثوا بالقارب والأمل.. مشاهد مؤلمة لإنقاذ مهاجرين سودانيين

منظمة "أوبن آرمز" الإنسانية تنتشل نحو 40 شخصاً من البحر المتوسط بعدما غرق قاربهم الذي كان مكتظاً بالمهاجرين السودانيين والإريتريين

على متن سفينة أسترال – أسوشيتد برس

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في عملية إنقاذ أجريت، اليوم الخميس، ساعدت مجموعة إنقاذ بحري إسبانية في انتشال نحو 40 شخصاً من مياه البحر المتوسط بعدما غرق قاربهم الخشبي الذي كان مكتظاً بالمهاجرين.

المهاجرون على ظهر القارب المنقلب
المهاجرون على ظهر القارب المنقلب

أحد مصوري وكالة "أسوشيتد برس" كان على متن سفينة الرصد والمراقبة "أسترال" التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الإنسانية الإسبانية، ووثّق عملية الإنقاذ الخطرة والصعبة، والتقط صوراً لأشخاص يتشبثون بيأس بالقارب المقلوب وهو يغرق.

وكتبت "أوبن آرمز" عبر "تويتر" أن كل الركاب نجوا ونقلوا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي.

المهاجرون الغارقون إثر انقلاب القارب
المهاجرون الغارقون إثر انقلاب القارب
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وأضافت المنظمة أن الركاب أتوا في المعظم من السودان وإريتريا.

وتمت عملية الإنقاذ وسط رياح عاتية وأمواج متلاطمة جنوبي جزيرة لامبيدوزا قرب صقلية، إذ إنها أقرب إلى إفريقيا من البر الرئيسي لإيطاليا، وغالباً ما تكون الوجهة المفضلة لنشاط عمليات تهريب المهاجرين المتمركز في ليبيا.

وتقول "أوبن آرمز" إنها تمكنت من إنقاذ ما يزيد على 26500 شخص في البحر المتوسط منذ عام 2015.

من عملية إنقاذ المهاجرين
  • من عملية إنقاذ المهاجرين
  • من عملية إنقاذ المهاجرين
  • المهاجرون في البحر
  • القارب المنقلب
  • القارب المكتظ
  • من عملية إنقاذ المهاجرين
  • من عملية إنقاذ المهاجرين
17 صور
من عملية إنقاذ المهاجرين
من عملية إنقاذ المهاجرين
من عملية إنقاذ المهاجرين
من عملية إنقاذ المهاجرين
المهاجرون في البحر
المهاجرون في البحر
القارب المنقلب
القارب المنقلب
القارب المكتظ
القارب المكتظ
من عملية إنقاذ المهاجرين
من عملية إنقاذ المهاجرين
من عملية إنقاذ المهاجرين
من عملية إنقاذ المهاجرين
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