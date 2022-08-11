زيلينسكي: سنرد على قصف روسي أوقع قتلى بالجنوب الشرقي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن بلاده سترد على القصف الروسي لبلدة في الجنوب الشرقي وعليها بحث كيفية إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا لإنهاء الحرب سريعاً.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة في وقت متأخر من الليل إن "القوات المسلحة الأوكرانية ومخابراتنا ووكالات إنفاذ القانون لدينا لن تترك القصف الروسي اليوم لمنطقة دنيبروبتروفسك دون رد"، وفق رويترز.

مادة اعلانية

أسلحة أكثر فتكاً

كما أردف أن الهجوم أكد ضرورة قيام الحلفاء بتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة أكثر فتكاً، قائلاً: "كلما تكبد الروس المزيد من الخسائر، أسرعنا في تحرير أرضنا وضمان أمن أوكرانيا".

كذلك أضاف: "هذا ما يجب أن يفكر فيه كل من يدافع عن دولتنا ويساعد أوكرانيا- كيف يلحق أكبر قدر ممكن من الخسائر بالروس من أجل تقصير أمد الحرب".

يأتي ذلك بعد أن قالت أوكرانيا إن 13 شخصا قتلوا وأصيب 10 عندما أطلقت روسيا صواريخ على مارهانيتس في منطقة دنيبروبتروفسك.

دعم بالسلاح والعتاد

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي أوكرانيا في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية بقوة إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية أيضاً من أجل مواجهة الروس.

فيما فرض الغرب وفي مقدمتهم أميركا، عقوبات مؤلمة على الكرملين، طالت مختلف القطاعات والشركات والمصارف، فضلاً عن السياسيين الروس، والأثرياء المقربين من بوتين.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها موسكو.