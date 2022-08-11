فرنسا تكافح حريق غابات ضخما بالقرب من بوردو
واندلعت حرائق غابات في منطقة جيروند ودمرت منازل وأجبرت 10 آلاف من السكان على إخلاء بيوتهم
قال جريجوري أليون المسؤول في هيئة الإطفاء الفرنسية اليوم الخميس إن فرنسا تكافح حريق غابات ضخما في منطقة لانديراس بالقرب من بوردو.
وقال أليون لراديو (آر.تي.إل) "سأعتبر حريق لانديراس حريقا هائلا".
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وأضاف: "إنه غول، إنه وحش".
واندلعت حرائق غابات في منطقة جيروند بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا هذا الأسبوع، ودمرت منازل وأجبرت 10 آلاف من السكان على إخلاء بيوتهم.
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