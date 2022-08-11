داعش يتبنى الهجوم على مدرسة بكابل وقتل شخصية بارزة بطالبان
الانتحاري خبأ المتفجرات في ساق صناعية بلاستيكية
أعلن تنظيم داعش في بيان، اليوم الخميس، مسؤوليته عن هجوم على مدرسة في العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن مقتل رجل دين بارز من حركة طالبان.
وكان مسؤول بالمخابرات قال في وقت سابق، إن الشيخ رحيم الله حقاني، رجل الدين البارز في حركة طالبان، قُتل في هجوم في كابل، الخميس.
وأكد عبدالرحمن، مسؤول المخابرات في الحي الذي وقع فيه الانفجار بالعاصمة الأفغانية، مقتل حقاني.
وقالت أربعة مصادر لرويترز، إن الهجوم وقع في مدرسة دينية بالعاصمة الأفغانية عندما فجر رجل فقد ساقه في السابق متفجرات مخبأة في ساق صناعية بلاستيكية.
وشهدت أفغانستان هجمات أخرى على المدنيين، وغالبا ما تستهدف أقلية الهزارة العرقية الشيعية. وأعلن فرع تنظيم داعش في البلاد مسؤوليته عن معظم هذه الهجمات.
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