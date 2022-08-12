لبنان.. مضادات لحزب الله تتصدى لطائرة مسيرة بالبقاع الغربي

نقلت وسائل إعلام لبنانية فيديو أظهر تصدي مضادات أرضية تابعة لحزب الله لمسيّرة في أجواء ميدون في البقاع الغربي مساء الخميس.

كما أفادت وسائل إعلام بأن سكان البقاع الغربي سمعوا طلقات رصاص وشاهدوها في سماء منطقتهم.

إعلام لبناني: مضادات أرضية لميليشا حزب الله تتصدى لمسيرة في البقاع الغربي#العربية pic.twitter.com/k3TFE0UMeR — العربية (@AlArabiya) August 12, 2022

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ونقلت عن صحيفة إسرائيلية قولها إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت فوق لبنان لكنها لم تتضرر من النيران"، فيما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخرى تعرض مسيرة أو أكثر لنيران فوق لبنان.

يأتي هذا الحادث بينما يخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة، بوساطة أميركية، لترسيم الحدود البحرية بينهما.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً غنية بالنفط والغاز.

وقد أشارت وسائل إعلام لبنانية أمس إلى ما وصفتها بأنها "أجواء سلبية" أحاطت بزيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الخيرة للبنان، حيث أن إسرائيل أبلغته رفضها للطرح اللبناني المقترح لحل المسألة.

والشهر الماضي، أسقط الجيش الإسرائيلي 3 طائرات مسيرة غير مسلحة تابعة لحزب الله كانت تحلق فوق حقل كاريش الذي يتنازع عليه البلدين.

يذكر أن إسرائيل وحزب الله خاضا حرباً استمرت شهراً في صيف عام 2006.