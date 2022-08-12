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مستشار ألماني سابق يعاقب بسبب صلاته ببوتين.. فيقاضي الدولة

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Former German chancellor Gerhard Schroder attends a session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), Russia June 6, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov
المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر (أرشيفية)
روسيا و بوتين

مستشار ألماني سابق يعاقب بسبب صلاته ببوتين.. فيقاضي الدولة

غيرهارد شرودر يرفع دعوى قضائية لاستعادة الامتيازات التي كان يتمتع بها كمستشار سابق بعد أن جرده البرلمان منها

برلين – أسوشييتد برس

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رفع الزعيم الألماني السابق غيرهارد شرودر دعوى قضائية لاستعادة الامتيازات التي كان يتمتع بها كمستشار سابق بعد أن جرده البرلمان منها بعد انتقادات بشأن علاقاته مع روسيا.

شرودر، الذي شغل منصب المستشار في الفترة من 1998 إلى 2005، تربطه منذ فترة طويلة علاقة وثيقة بشركات الطاقة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين. وقد تعرضت هذه الروابط لتدقيق شديد في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي انطلقت قبل ستة أشهر تقريباً.

صورة تعود لـ2004 تجمع شرودر ببوتين
صورة تعود لـ2004 تجمع شرودر ببوتين

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي. بي. إي" عن محامي شرودر، ميشائل ناغل، قوله اليوم الجمعة إن موكله رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في برلين لاستعادة التمويل اللازم الذي حصل عليه سابقاً لمكتبه وموظفيه.

وكان البوندستاغ قد غيّر القواعد في مايو لربط بعض الامتيازات التي يحصل عليها المستشارون السابقون بواجباتهم الفعلية.

بوتين وشرودر يزوران منشأة تابعة لخط الغاز نورد ستريم في روسيا في 2011
بوتين وشرودر يزوران منشأة تابعة لخط الغاز نورد ستريم في روسيا في 2011
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ولم يذكر المشرعون في قرارهم صراحة علاقات شرودر بروسيا. لكن ناغل قال لوكالة الأنباء الألمانية إن أسباب التغيير واضحة ولن تصمد أمام الطعن القانوني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، طرد شرودر من الحزب، رغم رفضه النأي بنفسه عن بوتين ولقائه مؤخراً مع الرئيس الروسي خلال زيارة إلى موسكو في أواخر يوليو الماضي.

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