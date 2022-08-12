"ضربوا المصور بالسوط".. عناصر طالبان يعتدون على فريق قناة العربية في كابل

قام عناصر من حركة طالبان بالاعتداء على طاقم قناة "العربية"، "الحدث" أثناء تغطية مباشرة لتوزيع مساعدات إنسانية على آلاف السكان في العاصمة الأفغانية كابل.

وظهر في فيديو البث المباشر تهديد موفدة القناة كريستيان بيسري من أحدهم بضرورة ترك المكان: "واحد يقول لنا بأن يمكن أن نصور والآخر بدأ بضرب المصور بالسوط الذي بيده".

بعد قيامهم بضرب المصور على الهواء مباشرة.. عناصر من #طالبان تجبر فريق #العربية على مغادرة المكان وإغلاق الكاميرا.. وآخرون بلباس مدني لاحقوا سيارة الطاقم وحاولوا دخولها تحت تهديد السلاح pic.twitter.com/67M44czaKN — العربية (@AlArabiya) August 10, 2022

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وأجبرت عناصر الحركة الطاقم على مغادرة المكان وإغلاق الكاميرا بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وتقول موفدة "العربية، الحدث" كريستيان بيسري على الهواء مباشرة خلال البث: "نحن اقتربنا على الصعود نعم نعم. نحن في السيارة ومضطرون لمغادرة المكان. تهاني الملفت بأن موظفي منظمة الغذاء سمحوا لنا بعد الحديث معهم، سمحوا لنا بالتصوير شريطة ألا يظهر لوغو (شعار) المنظمة وعلى هذا الأساس تابعنا التصوير".



وحاول مسلحون بلباس مدني على الهواء مباشرة ملاحقة سيارة الطاقم وحاولوا دخولها "تهاني تهاني. دخلوا إلينا في السيارة وهم يحملون السلاح".