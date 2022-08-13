إعصار "ميري" يقترب واليابان تُعلن الطوارئ القصوى

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، حالة الطوارئ القصوى بسبب إعصار "ميري" المتوقع أن يضرب عدة أرجاء بالبلاد.

وحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فقد تم إلغاء 65 رحلة جوية، والعديد من الرحلات البحرية بمحافظات شيزوكا وكاناغاوا وإيباراكي.

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وقالت هيئة الرصد الجوي اليابانية إن الإعصار سيبدأ تأثيره على محافظة شيزوكا بالساحل الشرقي للبلاد، حيث توقعت هطول 300 ملم بحلول صباح الغد الأحد.