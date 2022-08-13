المحكمة الدستورية التركية ترد طلب إطلاق سراح معارضة كردية مصابة بالخرف

ردّت المحكمة الدستورية التركية، الجمعة، طلب إطلاق سراح معارضة كردية مصابة بالخرف.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح المعارضة الكردية أيسل توغلوك وإرجاء تنفيذ العقوبة الصادرة بحق النائبة السابقة لرئيس "حزب الشعوب الديموقراطي" المصابة بالخرف منذ العام 2021.

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لكن المحكمة أقرت تدبيرا طارئا يتيح لتوغلوك البالغة 57 عاما تلقي العلاج واستشارة طبيب أعصاب وطبيب نفسي في المستشفى.

وقالت المحكمة إن "تطوّر حالتها المرضيّة يتطلب متابعة"، مشيرة إلى "وجوب إجراء تقييم دوري" لها.

وأوقفت توغلوك في العام 2016 وحُكم عليها في العام 2018 بالحبس 10 سنوات بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

ودينت بالضلوع في أنشطة "مؤتمر المجتمع الديموقراطي"، وهي منظمة تعتبرها السلطات التركية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون حركة "إرهابية".

وفي جلسة في مطلع آب/أغسطس قالت: "لا أعرف لماذا أحاكم أو ماذا حدث وأين ومتى"، على ما أوردت وسائل إعلام تركية.

وتوفيت والدتها في العام 2017، وسُمح لها بحضور الجنازة لكن المراسم ألغيت بسبب تهديدات أطلقتها مجموعات قومية. ويؤكد مقرّبون منها إن هذه المعاناة أدت إلى إصابتها بالخرف.

وقال محاميها سردار شلبي إن "السلطات تعتبر أن توغلوك تتلقى العلاج لأنها تحصل على أدوية. لكن مرضها يزداد سوءًا أثناء الاحتجاز".

وتتعرض الأوساط المؤيدة للأكراد، ولا سيما حزب الشعوب الديموقراطي، لقمع شديد منذ سنوات عدة في تركيا.

وتتهم السلطات الحزب بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه معتبراً أنه مستهدف بسبب معارضته الشرسة للرئيس رجب طيب أردوغان.

ويُحتجز صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".