مسؤول بالبنتاغون: أوكرانيا حققت تقدما على حساب الروس قرب خاركيف

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ، الجمعة، إن القوات الأوكرانية في شمال البلاد حققت بعض المكاسب على صعيد استعادة الأراضي، بما في ذلك مناطق قرب خاركيف.

ونقل بيان لوزارة الدفاع الأميركية عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، القول إن القوات الأوكرانية تواصل التقدم في خاركيف بغرض الضغط بقوة على الروس. وأشار إلى تكبيد القوات الروسية أضرارا على جسور تستخدمها.

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وأضاف أن أوكرانيا قصفت قاعدة ساكي الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم يوم 9 أغسطس الجاري، مشيرا إلى تأثير كبير للقصف على قوة روسيا الجوية وأفرادها.

واتهم المسؤول الأميركي روسيا بمواصلة قصف مناطق أوكرانية "دون تمييز"، متسببة في خسائر بشرية كبيرة.

وذكر أن محطة زابوريجيا النووية في شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا في الوقت الحالي لا تواجه أي تهديد فوري لسلامتها وفقا لتأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والجمعة، أفادت وكالة "سبوتنيك" بسقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار من مخزن للنفايات النووية في زابوريجيا.

تعرّضت محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، للقصف مجددا، الخميس، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن الضربات الجديدة، في حين شدّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على وجوب تمكينها من دخول المحطة "بأسرع وقت ممكن".

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة في 4 مارس، بعد أيام قليلة على بدء العملية العسكرية الروسية.