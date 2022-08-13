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مسلحون من طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق تظاهرة لنساء 

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أفغانستان وطالبان

مسلحون من طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق تظاهرة لنساء

هتفت المتظاهرات قبل تفريقهن "العدل العدل. سئمنا الجهل"

كابول – فرانس برس

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أطلق مسلحون من طالبان السبت النار في الهواء في كابول لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم بعد نحو عام من وصول الحركة إلى السلطة في أفغانستان.

وسار نحو أربعين امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاص في الهواء بعد حوالي خمس دقائق من بدء التظاهرة.

وطارد مقاتلو الحركة بعض المتظاهرات اللواتي لجأن إلى المتاجر المجاورة، وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق.

ورفعت المتظاهرات لافتة كتب عليها "15 أغسطس يوم أسود"، في إشارة إلى ذكرى سيطرة الحركة على السلطة في البلاد العام الماضي، في إطار مطالبتهن بحقوقهن في العمل والمشاركة السياسية.

أفغانستان فقدت أكثر من نصف صحافييها منذ عودة طالبان العرب والعالم أفغانستان وطالبان أفغانستان فقدت أكثر من نصف صحافييها منذ عودة طالبان

وهتفت المتظاهرات قبل تفريقهن "العدل العدل. سئمنا الجهل".

ومنذ وصولها إلى السلطة في منتصف أغسطس الماضي، قلّصت طالبان تدريجياً من حريات وحقوق المرأة، وفرضت أشكالًا عدة من التمييز بين الجنسين، كما حرمت العديد من الطالبات من التعليم، بانتظار فرض قوانين جديدة تحكم توجههن إلى مقاعد الدراسة ثانية.

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