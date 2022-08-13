موسكو: قوات كييف تتحصن بالمباني السكنية في خاروكوف ونيكولاييف
قتلى وجرحى في قصف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك وزابوريجيا
تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، السبت في يوم جديد بشهرها السادس، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية بهدف تحرير أراضي دونباس، فيما تتلقى أوكرانيا الدعم والأسلحة من القوى الغربية لمواجهة الجيش الروسي.
وفي آخر التطورات، أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، السبت، أن منتسبي كتيبة "كراكين" النازية يتحصنون في المباني السكنية بمدينتي خاركوف، ونيكولاييف شرق وجنوب أوكرانيا.
وقال ميزينتسيف إن وحدات من القوات الأوكرانية وكتيبة "كراكين" تمركزوا في الطوابق العلوية والسفلية من المباني السكنية في خاركوف والتي تم تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة ومرابض للدفاع الجوي على أسطحها.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع المحلي تقمع السكان وتمنعهم بالقوة من مغادرة المباني التي تتمركز بها.
هذا وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون، الجمعة، في قصف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك بشرق أوكرانيا وزابوريجيا بجنوبها، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.
وتحدث بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك على "فيسبوك" عن "هجوم جديد على كراماتورسك. وفقًا لمعلومات أولية، قتل مدنيان وجرح 13". وأضاف أن "القصف ألحق أضرارا بما لا يقل عن 20 مبنى وقد اندلع حريق"، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة.
ومنذ انسحاب القوات الروسية من محيط كييف وخاركيف في نهاية مارس، تدور معظم المعارك في دونباس بشرق أوكرانيا، وفي الجنوب حيث تقود قوات كييف هجومًا مضادًا.
وأقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في رسالتها المسائية بـ"نجاحات جزئية" للقوات الروسية في اتجاه باخموت، على الطريق نحو كراماتورسك، حيث تحاول هذه القوات حاليا الحصول على "موطئ قدم".
في الموازاة، أكد المسؤول الأوكراني في منطقة خيرسون (جنوب أوكرانيا) التي يسيطر عليها الروس، عبر "فيسبوك"، أن آخر جسر كان يُستخدم لنقل أسلحة إلى القوات الروسية في المنطقة قد "دُمِّر".
وقد استهدفت قوات كييف مرارًا في الاسابيع الأخيرة محاور لوجستية روسية في هذه المنطقة.
-
بعد أنباء عن تعديل وزاري.. مصر تنفي استقالة محافظ البنك المركزيبرلمان مصر دعا نوابه لعقد جلسة طارئة اليوم لنظر أمر عاجل مصر
-
مصور ليبي للعربية.نت: بلادي ليست حروبا وأزمات.. هذه كنوزها الحقيقيةالمصور الشاب سند الأحلافي يستكشف ليبيا رفقة فريق من المغامرين.. ويوثق سلسلة كهوف بحرية وجبلية وصحراوية المغرب العربي
-
إصلاح ثغرة رقمية بأنظمة الكمبيوتر لبعض طائرات بوينغباحثون: الثغرة كان من الممكن أن تسمح للمتسللين الأشرار بتعديل البيانات والتسبب في وقوع الطيارين في تقديرات حسابية خاطئة خطيرة تكنولوجيا
-
ترمب: الوثائق المصادرة من منزلي لم تكن سريةتشير مذكرة التفتيش بوضوح إلى أن من حق الشرطة وضع اليد على أي وثيقة أو موجودات تحمل تصنيفاً سرّياً أو تتعلق بمعلومات عن الأمن القومي الأميركي أميركا