أول سفينة تنقل قمح أوكرانيا عبر البحر الأسود ترسو بتركيا

أعلن مركز التنسيق المشترك لصادرات الحبوب الأوكرانية أن أول سفينة تنقل شحنات قمح بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وصلت اليوم الأحد إلى مدينة إسطنبول التركية التي يتخذها المركز مقرا له.

والسفينة، التي ترفع علم بليز، هي أول سفينة تنقل القمح من أوكرانيا عبر البحر الأسود منذ بدء العملية الروسية في كييف بفبراير الماضي.

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وتحمل السفينة سورموفسكي نحو 3050 طنا من القمح وغادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني يوم الجمعة.

كما أظهرت لقطات لرويترز السفينة وهي تعبر مضيق البوسفور وترسو هناك في انتظار التفتيش.





وكانت هذه أول شحنة قمح من أوكرانيا، التي شكلت مع روسيا، ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية قبل 24 فبراير شباط، عندما أطلقت موسكو ما تصفه بأنها "عملية خاصة" لنزع سلاح جارتها.

وغادرت 18 سفينة حتى الآن أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، في أعقاب اتفاق مع روسيا للسماح باستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية على البحر الأسود، بعد توقفها لخمسة أشهر بسبب الحرب.

وأُبرم الاتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، الشهر الماضي وسط مخاوف من أن يؤدي توقف إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى نقص حاد في الغذاء بل تفشي المجاعة في أجزاء من العالم.