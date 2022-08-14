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إسرائيل: مطلق النار في القدس يسلّم نفسه

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إسرائيل: مطلق النار في القدس يسلّم نفسه

دبي - العربية.نت

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بعدما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، أن قوات الأمن تلاحق منفذ إطلاق النار في القدس ولن تتوقف حتى اعتقاله، أعلنت الشرطة، الأحد، أن المتهم سلّم نفسه.

جرحى بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في القدس العرب والعالم الشرق الأوسط جرحى بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في القدس

وأكد بيان للشرطة فجراً، أن عملية إطلاق نار وقعت على حافلة إسرائيلية بالقدس، ما أدى إلى 7 إصابات، من بينها 3 بحالة خطيرة.

ووفق الشرطة، فإن العملية كانت مركبة، حيث وقعت في 3 أماكن متباعدة، استهدفت فيها حافلة إسرائيلية، ثم مركبة، وعددا من المستوطنين.

وأوضحت أن مسلحا دخل إلى الحافلة وراح يطلق النار بشكل عشوائي على من كان فيها، ثم انسحب ولاذ بالفرار وسط العتمة، إلا أنها أعلنت تسليم نفسه.

فيديوهات توثّق

يشار إلى أن مقاطع فيديو عن العملية كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أظهرت استهداف حافلة إسرائيلية في القدس.

وأظهرت اللقطات الحافلة المستهدفة التي حطم الرصاص بعض نوافذها، وأيضاً إغلاق الشرطة لموقع الحادث، وهرع المسعفون لنقل المصابين إلى سيارات الإسعاف.

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