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بالفيديو.. انفجار مرعب بمستودع ألعاب نارية في أرمينيا

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من انفجار سوق تجاري في أرمينيا - رويترز
من انفجار سوق تجارية في أرمينيا - رويترز

بالفيديو.. انفجار مرعب بمستودع ألعاب نارية في أرمينيا

دبي - العربية.نت

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قتل شخص وأصيب 36 آخرون في انفجار هائل، تسبب بنشوب حريق ضخم وقع بمنطقة تخزين ألعاب نارية في سوق بالعاصمة الأرمينية يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم عمدة يريفان، ليفون ساردريان، إن الانفجار وقع في منطقة بها ألعاب نارية.

من انفجار سوق تجارية في أرمينيا - رويترز
من انفجار سوق تجارية في أرمينيا - رويترز

هذا وتمكن رجال الإطفاء بعد أكثر من ثلاث ساعات من اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في سوق سورمالو.

وأدى الانفجار والحريق في سوق سورمالو إلى ارتفاع سحابة من الدخان فوق يريفان.

كما أظهر مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا كثيفا يتصاعد من أحد المباني قبل أن يقع انفجار آخر مرعب دفع الناس للفرار من مكان الحادث.

مقتل شخص وإصابة 36

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة خدمات الطوارئ، أيك كوستانيان، إن الانفجار أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 36 شخصا، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك أحد لا يزال تحت الأنقاض. وقالت وزارة الصحة إن 26 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 11 منهم أطفال.

وقام عمال إنقاذ ومتطوعون يرتدون ملابس مدنية بالبحث عن الضحايا المحاصرين تحت ألواح الخرسانة والمعدن الملتوي.

من موقع التفجير في أرمينيا
من موقع التفجير في أرمينيا

الانفجارات تواصلت

هذا وواصلت الألعاب النارية انفجارها بينما عمل رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ وسط دخان كثيف.

وتقع السوق على بعد حوالي كيلومترين جنوب وسط المدينة، وتشتهر بأسعارها المنخفضة ومجموعة متنوعة من السلع.

إلى ذلك، لم ترد أنباء فورية عن سبب اشتعال الألعاب النارية.

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