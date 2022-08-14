مرشحو رئاسة الحكومة السودانية.. حمدوك بالمقدّمة

باستبيان طرحته منظمة رصد الرأي العام السودانية حول الخيارات المفضلة بين الناس لرئاسة الوزراء، أظهر استطلاع للرأي تأييدا كبيرا لعودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك لمنصبه للمرة الثالثة في حال توصلت الأطراف السودانية إلى اتفاق سياسي.

فقد أعلنت المنصة، السبت، أن عبد الله حمدوك نال تأييد 1379 مشاركا بنسبة بلغت 66.78% تلاه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الذي دعمه 140 مشاركا بنسبة 6.69%، وذلك بحسب موقع "سودان تريبيون".

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واقترحت المنصة عبد الله حمدوك، ووزراء في عهده، وهم: ياسر عباس، وهبة محمد، ومدني عباس مدني، ونصر الدين عبد الباري، إضافة إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة الهادي إدريس.

وشملت الأسماء القيادي في حزب الأمة صديق الصادق المهدي ونائب رئيس الحركة الشعبية ــ شمال ياسر عرمان والقيادي في الحزب الشيوعي صدقي كبلو ومدير شركة الموارد المعدنية مبارك اردول، فضلا عن عضو لجنة التفكيك ــ المجمدة طه إسحق عثمان والسياسي المعروف الشفيع خضر بجانب الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم.

استقالة حمدوك وعودته

يذكر أن حمدوك كان توّلى منصب رئيس الوزراء في الـ21 من آب/ أغسطس 2019، بعد اتفاق بين ائتلاف الحرية والتغيير وقادة الجيش بتقاسم السلطة في فترة الانتقال.

واستقال حمدوك فجر الثالث من يناير/كانون الثاني، محذرا من خطر انزلاق البلاد إلى الهاوية.

وأتت استقالته بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيها السودان منذ 25 أكتوبر العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة، حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، ورفضا أيضا للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية بعدما عاد إلى منصبه بعد أقل من شهر، بموجب الاتفاق مع البرهان.