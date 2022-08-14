مفاجأة.. معظم المحافظين يفضّلون بوريس جونسون!

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه موقع Opinium، أن معظم أعضاء حزب المحافظين ما زالوا يفضلون رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، على أي من المرشحين اللذين يتنافسان على تولي المنصب.

وأضافت المعلومات أن نحو 63٪ من أعضاء الحزب يفضّلون رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون مقارنة بـ 22٪ لصالح المرشحة ليز تراس.

مادة اعلانية

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو 68٪ من أعضاء الحزب ذهبت أصواتهم لبوريس جونسون، مقابل 19٪ ذهبت إلى ريشي سوناك.

مرشحان نهائيان

وكان حزب المحافظين في بريطانيا قد اختار ريشي سوناك وليز تراس كمرشحين نهائيين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي جولة التصويت الأخيرة، حصل ريشي سوناك على 137 صوتا، وليز تراس على 113 صوتا.

كما أجرى الحزب عملية تصويت أخيرة يختار بموجبها المرشحين الأخيرين اللذين سيخوضان معركة خلافة رئيس الحكومة البريطاني المستقيل جونسون.

في حين سعت وزيرة الخارجية تراس ووزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية بيني موردنت لانتزاع بطاقة الترشح الثانية بعدما بدت الأولى محسومة لوزير المالية السابق سوناك.

سلسلة استقالات

يذكر أن بوريس جونسون كان أعلن في 7 يوليو الجاري، استقالته من منصبه في أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين في الحكومة احتجاجا على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة في مطلع سبتمبر.

وكان سقوط جونسون مدوياً لسياسي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 2019 وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد شهر من ذلك، إلى أن وصلت جائحة كوفيد إلى بريطانيا.