نجل سلمان رشدي: رغم جروحه الخطيرة أبي متمسك بروح الدعابة

أكد نجل الروائي البريطاني، سلمان رشدي الذي تعرض للطعن على يد شاب أميركي من أصل لبناني خلال مؤتمر في ولاية نيويورك الأميركية، أن عائلته تشعر "بارتياح بالغ" لتخليه عن جهاز التنفس، مشيرا إلى أن والده متمسك "بروح الدعابة العنيدة" التي يتمتع بها رغم وضعه الصحي الدقيق.

وقال نجله ظفر على حسابه في "تويتر"، "لا يزال والدي في وضع دقيق في المستشفى، ويتلقى عناية مكثفة ومتواصلة".

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كما أضاف "نشعر بارتياح بالغ لتخليه عن جهاز التنفس الاصطناعي بالأمس.. لم يعد موصولا بجهاز التنفس وقد تمكن من قول بضع كلمات".

وتابع نجل رشدي الذي يدير وكالة علاقات عامة مقرها في لندن "رغم أن جروحه خطيرة ويمكن أن تبدل حياته، لم تتأثر روح الدعابة المعتادة المشاكسة والعنيدة التي يتمتع بها".

وكان وكيل أعمال الروائي البريطاني، سلمان رشدي، أعلن اليوم، أن الأطباء أزالوا عنه جهاز التنفس الصناعي وأن حالته تتحسن.

وكتب آندرو وايلي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز"، "أزالوا عنه جهاز التنفس الصناعي، وبدأ الطريق إلى التعافي... سيكون طويلا فالإصابات خطيرة، لكن حالته تسير في الاتجاه الصحيح".

يذكر أن الروائي البريطاني، سلمان رشدي، كان تعرّض، الجمعة، لهجوم بينما كان يتقدّم لإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع أمام مئات الحاضرين في معهد تشوتاكوا في نيويورك.

حينها هرع شاب من أصول لبنانية يدعى هادي مطر، صوب المنصة وسدد عدة طعنات للكاتب الذي رصدت إيران مكافأة منذ عام 1989 لمن يُجهز عليه.

إلى ذلك، تقدم محامي المتهم البالغ من العمر 24 عاما، بالالتماس نيابة عنه خلال جلسة استماع للمحاكمة.

أما رشدي المولود في الهند والبالغ من العمر 75 عاما، فقد أصيب بجروح خطيرة جراء الاعتداء، ولا يزال يخضع للعلاج في مستشفى.