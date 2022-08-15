بوتين: مستعدون لتسليح حلفائنا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، أن بلاده تقدر علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، مشدداً على استعدادها لتزويد حلفائها بأسلحة حديثة.
وقال بوتين في حفل افتتاح منتدى "الجيش 2022" قرب موسكو، إن روسيا مستعدّة لتقديم الدعم لحلفائها بأحدث أنواع الأسلحة من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.
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