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بوتين: مستعدون لتسليح حلفائنا

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Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a ceremony opening the international military-technical forum Army-2022 at Patriot Congress and Exhibition Centre in the Moscow region, Russia, on August 15, 2022. (Reuters)
الرئيس الأميركي فلتديمير بوتين من حديثه اليوم (رويترز)

بوتين: مستعدون لتسليح حلفائنا

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، أن بلاده تقدر علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، مشدداً على استعدادها لتزويد حلفائها بأسلحة حديثة.

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وقال بوتين في حفل افتتاح منتدى "الجيش 2022" قرب موسكو، إن روسيا مستعدّة لتقديم الدعم لحلفائها بأحدث أنواع الأسلحة من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

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