انفجارات قرب محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا

أعلن دميترو أورلوف عمدة مدينة إنيرهودار في زابوروجيا الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.





ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن أورلوف مطالبته سكان المنطقة بالاحتماء وتوخي الحذر والابتعاد عن الشوارع.

بالتزامن، أعلنت روسيا أنها ستبذل "كل ما هو ضروري" للسماح لمتخصصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

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مخاوف من تكرار القصف

يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن سلامة المحطة التي تعرضت للقصف.

واستولت روسيا على المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، في مارس آذار بعد وقت قصير من بدء دخولها أوكرانيا. وتعرضت المحطة للقصف في الأيام الماضية.

تبادل اتهامات

فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالقصف الذي تقول كل منهما إنه يُعَرض المحطة للخطر.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر اليوم الاثنين "في تعاون وثيق مع الوكالة وقيادتها سنبذل كل ما هو ضروري ليصل متخصصو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة ويقدموا تقييما واقعيا للأعمال التدميرية (التي تتعرض لها) من الجانب الأوكراني".

وبينما تقول روسيا إن أوكرانيا تطلق النار بتهور على المحطة، تقول كييف إن روسيا هي التي تقصفها لتتهم أوكرانيا بالتسبب في أي انقطاع للكهرباء.

دعوة أممية لوقف القتال قرب المحطة

ويتهم مسؤولون أوكرانيون أيضا القوات الروسية باستخدام المحطة غطاء لها وهي تقصف البلدات والمدن الأوكرانية القريبة.

وفي الأسبوع الماضي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف جميع الأعمال القتالية بالقرب من المحطة.

ونسب تقرير إلى ميخائيل أوليانوف المندوب الدائم لروسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إنه سيتم الإعداد لزيارة للمحطة تقوم بها الوكالة في المستقبل القريب، لكن ما زالت أمامها عقبات.