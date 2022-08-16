إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب طولكرم في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن وقوع إطلاق نار الاثنين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية.

وقال أدرعي عبر حسابه في تويتر إنه وردت تقارير عن إطلاق النار في "منطقة التماس" بالقرب من طولكرم.

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فيما أفاد مراسل "العربية" عن وقوع إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب طولكرم.

كما أضاف أن هناك أنباء عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين جراء إطلاق النار عليهم من سيارة قرب طولكرم.