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بوتين: واشنطن تدخلت في شؤوننا الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم

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(رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: واشنطن تدخلت في شؤوننا الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم

الرئيس الروسي أكد أن روسيا والصين لن تسمحان بانتهاك سيادتهما وتكافحان الهيمنة الغربية

العربية.نت، وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تدخلت في شؤون بلاده الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم.

وأشار أن واشنطن تثير الأزمات كما تفعل حاليا في تايوان، مشدداً على أن الغرب يحاول نشر الفقر وتصدير الأزمات للدول الأخرى.

الرئيس الروسي نوه إلى أن مفاهيم العولمة وأحادية القطب باءت بالفشل، والنظام العالمي أحادي القطب أصبح في طي النسيان، مشدداً على أن "عالم متعدد الأقطاب يفتح المجال للتصدي لكل التحديات والنزاعات والإرهاب".

وأضاف بوتين أن روسيا والصين لن تسمحان بانتهاك سيادتهما وتكافحان الهيمنة الغربية. كما قال إن الغرب يسعى إلى إقامة حلف مشابه للناتو في منطقة المحيط الهادي.

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