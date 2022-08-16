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تركيا وروسيا توقعان على عقد تسليم أنقرة دفعة S-400 الثانية

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A handout photograph taken and released on July 12, 2019, by the Turkish Defence Ministry shows a Russian military cargo plane, carrying S-400 missile defence system from Russia, during its unloading at the Murted military airbase (also known as Akincilar millitary airbase), in Ankara. The delivery to an air base in Ankara comes after Washington warned this week that there would be real and negative consequences if Turkey bought the defence system. NATO, which counts Turkey as one of its members, has repeatedly warned Turkey that the Russian system is incompatible with other NATO weapons systems, not least the F-35, a new generation multi-role stealth fighter jet.
أرشيفية
تركيا

تركيا وروسيا توقعان على عقد تسليم أنقرة دفعة S-400 الثانية

ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا في أعقاب حصول تركيا على الدفعة الأولى من صواريخ إس-400.

العربية.نت، وكالات

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ذكرت وكالة تاس الروسية أن تركيا وروسيا وقعتا على عقد تسليم أنقرة الدفعة الثانية من منظومة صواريخ S-400.

وكانت أنقرة قد أعنت في وقت سابق عن شراء دفعة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وفق ما قال أردوغان في حوار تلفزيوني مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) الأمريكية.

من جانبها تعتبر واشنطن أن صواريخ إس-400 تمثل تهديدا لطائراتها المقاتلة طراز إف-35 ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي. وتقول تركيا إنها غير قادرة على شراء نظم دفاع جوي من أي دولة حليفة في حلف الأطلسي بشروط ترضاها.

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يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة آخرين من العاملين بها في ديسمبر في أعقاب حصول تركيا على الدفعة الأولى من صواريخ إس-400.

واستمرت المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن تقديم دفعة ثانية، وقالت واشنطن مرارا إن ذلك سيؤدي على نحو شبه مؤكد إلى فرض عقوبات أميركية جديدة.

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