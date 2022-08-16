حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية في القرم

وقع حريق تسبب بانفجار ذخائر، صباح الثلاثاء، في قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وبدأ الحريق عند الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش في مستودع مؤقت للذخائر في قاعدة روسية في منطقة جانكوي الشمالية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالات الأنباء الروسية.

مادة اعلانية

⚡ В Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасовhttps://t.co/Qn1q2UVPV8 pic.twitter.com/gjmiV1HDDk — РИА Новости (@rianru) August 16, 2022

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن حريقا اندلع في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع الذخيرة. وأضافت الوزارة أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق ومعرفة أسبابه.

وفي وقت سابق قال رئيس إدارة مايسكويه نيكولاي كاربيتس، إنه بعد انفجار الذخيرة الذي وقع في مستودع قريب حوالي الساعة 6 صباحا، بدأ إجلاء السكان، مؤكدا إجلاء حوالي ألفي شخص حتى اللحظة.

من جانبه صرح حاكم القرم سيرغي أكسيونوف بعد وصوله إلى المنطقة، بأن هناك معلومات عن جريحين اثنين بين المدنيين، بإصابات لا تهدد حياتهما، مؤكدا استمرار عملية إجلاء السكان إلى خارج منطقة الخمسة كيلومترات.