.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية في القرم

  • الخط
من الفيديو المتداول عن الانفجار نقلا عن وسائل الإعلام الروسية
روسيا و أوكرانيا

حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية في القرم

وزارة الدفاع الروسية تقول إنه لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة بالقرم.. وحاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف: إصابة مدنيين بجروح

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

وقع حريق تسبب بانفجار ذخائر، صباح الثلاثاء، في قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وبدأ الحريق عند الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش في مستودع مؤقت للذخائر في قاعدة روسية في منطقة جانكوي الشمالية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن حريقا اندلع في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع الذخيرة. وأضافت الوزارة أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق ومعرفة أسبابه.

زيلينسكي يحذر من كارثة بأوروبا بسبب زابوريجيا.. وموسكو تتهم كييف بالإعداد لاستفزازات العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي يحذر من كارثة بأوروبا بسبب زابوريجيا.. وموسكو تتهم كييف بالإعداد لاستفزازات

وفي وقت سابق قال رئيس إدارة مايسكويه نيكولاي كاربيتس، إنه بعد انفجار الذخيرة الذي وقع في مستودع قريب حوالي الساعة 6 صباحا، بدأ إجلاء السكان، مؤكدا إجلاء حوالي ألفي شخص حتى اللحظة.

من جانبه صرح حاكم القرم سيرغي أكسيونوف بعد وصوله إلى المنطقة، بأن هناك معلومات عن جريحين اثنين بين المدنيين، بإصابات لا تهدد حياتهما، مؤكدا استمرار عملية إجلاء السكان إلى خارج منطقة الخمسة كيلومترات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد