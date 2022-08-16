زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يتحرك للدفاع عن محطة زابوريجيا

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن "العالم سيخسر أمام الإرهاب ويرضخ للابتزاز النووي" ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، بحسب تعبيره.

وأضاف في رسالته المصورة التي ينشرها كل ليلة: "إذا لم يظهر العالم الآن القوة والحسم للدفاع عن محطة طاقة نووية واحدة، فهذا يعني أن العالم يخسر. سيخسر لصالح الإرهاب. ويرضخ للابتزاز النووي"، وفق رويترز.

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في المقابل قال مصدر دبلوماسي روسي إنه لا يمكن لوكالة الطاقة الذرية التعامل مع نزع السلاح في زابوريجيا، مشدداً على أن زيارة وفد الطاقة الذرية للمحطة النووية عبر كييف أمر بالغ الخطورة.

مفاوضات هاتفية

أتى ذلك بعد أن ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق الاثنين، أمن محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، والمستهدفة بعمليات قصف.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "سيرغي شويغو أجرى مفاوضات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن شروط التشغيل الآمن لمحطة زابوريجيا النووية".

تبادل الاتهامات

يذكر أن القوات الروسية كانت سيطرت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، مطلع مارس، في بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ نهاية يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الخميس الماضي.

وتتهم كييف موسكو باستخدام المحطة قاعدة لشن هجمات ومستودعاً للمعدات. فيما تدعو أوكرانيا، بدعم من حلفائها الغربيين، إلى منطقة منزوعة السلاح في زابوريجيا وانسحاب القوات الروسية منها.