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موسكو تحذر لندن من إطلاق طائرات تجسس فوق الأراضي الروسية

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طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية RC-135
روسيا و أوكرانيا

موسكو تحذر لندن من إطلاق طائرات تجسس فوق الأراضي الروسية

واعتبرت الوزارة هذا العمل بمثابة استفزاز متعمد، لافتة إلى تكليف القوات الجوية الروسية بمنع انتهاكات المجال الجوي لروسيا الاتحادية

العربية.نت، وكالات

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حذرت وزارة الدفاع الروسية من خطط بريطانية لتسيير طائرة استطلاع بريطانية من طراز RC-135 في مسار يخترق حدود روسيا، واصفة الأمر بالاستفزاز المتعمد.

واعتبرت الوزارة هذا العمل بمثابة استفزاز متعمد، لافتة إلى تكليف القوات الجوية الروسية بمنع انتهاكات المجال الجوي لروسيا الاتحادية.

كما حذرت الوزارة من أن جميع العواقب المحتملة لهذا الاستفزاز المتعمد، سيتحمل مسؤوليتها الجانب البريطاني.

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وكشفت وزارة الدفاع الروسية أمس الاثنين، عن خرق طائرة استطلاع بريطانية للحدود الجوية لروسيا، بعد أن اكتشفت قوات الدفاع الجوي المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا غير معروف متجها نحو حدود البلاد.

وقالت الوزارة إنه من أجل وقف انتهاك حدود الدولة، تم رفع مقاتلة من طراز MiG-31bm من قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة، حددت هوية الطائرة المنتهكة على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية RC-135 تابعة لسلاح الجو البريطاني.

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