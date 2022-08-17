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أوليغارشية وهيمنة.. انتقادات لاذعة من بولندا لفرنسا وألمانيا

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Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki speaks next to the wall erected to prevent migrant crossing on Polish-Belarusian border amid migrant crisis near Kuznica, Poland June 30, 2022. REUTERS/Kacper Pempel
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي
روسيا و أوكرانيا

أوليغارشية وهيمنة.. انتقادات لاذعة من بولندا لفرنسا وألمانيا

رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي كتب في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية: داخل الاتحاد، المساواة بين الدول هي كلامية بطبيعتها.. والممارسة السياسية تظهر أن الصوتين الألماني والفرنسي لهما أهمية طاغية

باريس – فرانس برس

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ندد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي بـ"أوليغارشية الأمر الواقع" التي تفرضها فرنسا وألمانيا، على حد قوله، على الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى "العودة إلى مبادئ" التكتل، في مقال حول الحرب في أوكرانيا، نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس الثلاثاء.

وكتب مورافيسكي أن الحرب في أوكرانيا "كشفت الحقيقة حول أوروبا" التي "رفضت الاستماع إلى صوت الحقيقة" الصادر عن بولندا حول طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الإمبريالية"، معتبراً أن ذلك "يصور المشكلة الأوسع التي يواجهها الاتحاد الأوروبي اليوم".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين خلال اجتماع في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في يونيو الماضي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين خلال اجتماع في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في يونيو الماضي

وتابع أنه "داخل الاتحاد، المساواة بين الدول هي كلامية بطبيعتها. والممارسة السياسية تظهر أن الصوتين الألماني والفرنسي لهما أهمية طاغية".

وأكد "إننا نتعامل إذاً مع ديمقراطية شكلية وأوليغارشية فعلية، تكون السلطة فيها بأيدي الأقوى".

ورأى أن الاتحاد الأوروبي "يجد صعوبة متزايدة في احترام حرية جميع الدول الأعضاء والمساواة بينها"، مضيفاً "نسمع أيضاً بشكل متزايد أن مستقبل المجموعة بكاملها يجب ألا يتقرر بعد الآن بالإجماع بل بالغالبية".

إلا أن "التخلي عن مبدأ الإجماع في مجالات متزايدة تدخل ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي يقربنا من نموذج يسيطر فيه الأكثر قوة والأكبر حجماً على الأضعف والأصغر".

رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في بروكسل في مارس الماضي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في بروكسل في مارس الماضي
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ورأى أن الاتحاد "لم يكن بالمستوى" المطلوب "في مواجهة الحرب" في أوكرانيا.

ودعا إلى "العودة إلى المبادئ التي تنتظم حولها الأسرة الأوروبية". وختم قائلاً: "أوروبا بحاجة إلى أمل أكثر من أي وقت مضى. ولا يمكنها إيجاد هذا الأمل سوى في العودة إلى المبادئ وليس في تعزيز البنية المؤسساتية الطاغية".

وبولندا هي، على غرار دول البلطيق، من أشد داعمي أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ومن كبار منتقدي روسيا، على خلاف موقف فرنسا وألمانيا اللتين تثير مواقفهما الأكثر اعتدالاً أحياناً حيال موسكو انتقادات كييف.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي اندريي دودا خلال اجتماع في برلين في فبراير الماضي قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي اندريي دودا خلال اجتماع في برلين في فبراير الماضي قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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