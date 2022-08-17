الناتو يدعو "الطاقة الذرية" لتفتيش محطة زابوريجيا على نحو عاجل

دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، وكالة الطاقة الذرية إلى "تفتيش" محطة زابوريجيا النووية على نحو عاجل، بحسب ما جاء على لسان أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ.

واعتبر الأمين العام للحلف أنه من "الملح" أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تفتيشاً" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، بينما تتكثف الضربات والاشتباكات في محيطها.

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وسيطرت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي "هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن ويزيد من خطر وقوع حادث نووي (...) مِن الملح السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش، وضمان انسحاب جميع القوات الروسية" من الموقع.

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، أن قوات كييف قصفت حاويات للنفايات النووية في محطة زابوريجيا النووية، حيث انفجرت إحدى القذائف على بعد 10 أمتار من إحدى الحاويات، فيما تساقطت باقي القذائف على مسافات بين 50 و200 متر منها.

وأشار إلى أن نقطة الضعف الثانية في محطة الطاقة النووية هي أنظمة التبريد، والتي يقصفها نظام كييف بشكل مستمر أيضا، لافتا إلى أن مفاعلات المحطة بنيت بطريقة لا يمكن تدميرها إلا بأسلحة نووية تكتيكية". وأكد أن كييف تحاول تعطيل نظام التبريد في محطة زابوريجيا، مما قد يؤدي إلى كارثة أكبر من الكارثة التي وقعت في محطة تشيرنوبيل النووية.

يأتي ذلك فيما أفادت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية "إينرغوأتوم"، في بيان، أنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي "غير مسبوق" على موقعها، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.

ويأتي الهجوم السيبراني في توقيت يتصاعد فيه التوتر حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس بعيد بدء العملية العسكرية بأراضي أوكرانيا.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا لا يمكنها ضمان المرور الآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، الاثنين، إن موسكو تحث واشنطن والعواصم الغربية على دفع كييف نحو وقف "الهجمات" على محطة زابوريجيا.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت روسيا عبر مندوبها في فيينا ميخائيل أوليانوف أمام مجلس الأمن الدولي "استعدادها الفوري" للمساعدة في تنظيم زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية الأوكرانية.

ومنذ نهاية يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية.