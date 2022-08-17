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تركيا وإسرائيل تعلنان رسمياً إعادة تبادل السفراء

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علما تركيا وإسرائيل
علما تركيا وإسرائيل

تركيا وإسرائيل تعلنان رسمياً إعادة تبادل السفراء

رئيس وزراء إسرائيل: استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ضرورة للاستقرار الإقليمي

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

وقال لابيد في بيان "تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين".

وأضاف البيان أن "إعادة العلاقات ع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جدا لمواطني إسرائيل".

مولود تشاوش أوغلو
مولود تشاوش أوغلو

وفي أنقرة صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء أن تركيا "لن تتخلى عن القضية الفلسطينية" على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

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وقال في مؤتمر صحافي "لن نتخلى عن القضية الفلسطينية"، بعد إعلان إسرائيل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ لتركيا في مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

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