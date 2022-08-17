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جنود صينيون يتوجهون إلى روسيا من أجل تدريبات مشتركة

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Members of China's team operate with their Type 96A tank during the Tank Biathlon competition at the International Army Games 2022 in Alabino, outside Moscow, Russia August 16, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov
آليات عسكرية صينية وجنود صينيون في موسكو حالياً للمشاركة في "آلعاب عسكرية"
روسيا و بوتين

جنود صينيون يتوجهون إلى روسيا من أجل تدريبات مشتركة

بكين أكدت أن التدريبات، التي تشارك فيها أيضاً الهند وبيلاروسيا وطاجيكستان، لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن

العربية.نت

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قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء إن قوات صينية ستتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا ودول أخرى بينها الهند وبيلاروسيا وطاجيكستان.

وأضافت الوزارة في بيان أن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن".

وقالت إن التدريبات تأتي في إطار اتفاق سنوي مستمر بشأن التعاون الثنائي.

وشاركت الصين في تدريبات مشتركة مماثلة تحت قيادة روسيا في السنوات الأخيرة.

تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في المحيط الهندي في يناير الماضي
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في المحيط الهندي في يناير الماضي

وقال البيان: الهدف هو تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة ودعم مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة وتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة".

يأتي هذا الإعلان غداة اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتأجيج نزاعات في مناطق أخرى حول العالم، بما في ذلك عبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة: "يظهر الوضع في أوكرانيا بأن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا النزاع. ويتصرّفون بالطريقة ذاتها إذ يثيرون احتمال اندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية".

وأضاف أن "المغامرة الأميركية المرتبطة بتايوان ليست مجرّد رحلة فردية لسياسية لا تتحلى بالمسؤولية، بل هي جزء من استراتيجية لها أهداف تتبعها الولايات المتحدة عن وعي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة والعالم".

تدريبات عسكرية صينية في محيط تايوان في 9 أغسطس الحالي وسط الأزمة التي خلفتها زيارة بيلوسي
تدريبات عسكرية صينية في محيط تايوان في 9 أغسطس الحالي وسط الأزمة التي خلفتها زيارة بيلوسي
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وقال إن الزيارة كانت "تعبيراً صارخاً عن عدم احترام سيادة الدول الأخرى والتزامات واشنطن الدولية". وتابع: "نرى أنها كانت خطوة استفزازية مخططا لها".

وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى مستويات جد متدنية منذ أن بدأت روسيا أواخر فبراير عميلة عسكرية في أوكرانيا. وسعى بوتين الذي فرضت على نظامه سلسلة عقوبات غربية غير مسبوقة، لتعزيز العلاقات مع دول في إفريقيا وآسيا على رأسها الصين.

وتضامنت موسكو بشكل كامل مع حليفتها بكين عندما زارت بيلوسي في أوائل أغسطس تايوان التي تعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.

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