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حرب الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا تتواصل حول زابوريجيا النووية

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من محطة زابوريجيا النووية (أرشيفية من رويترز)
من محطة زابوريجيا النووية (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

حرب الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا تتواصل حول زابوريجيا النووية

مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية تؤكد تعرضها لهجوم سيبراني روسي غير مسبوق

كييف - فرانس برس

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا لا يمكنها ضمان المرور الآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية، نقلا عن وكالة سبوتنيك.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، الاثنين، إن موسكو تحث واشنطن والعواصم الغربية على دفع كييف نحو وقف "الهجمات" على محطة زابوريجيا.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت روسيا عبر مندوبها في فيينا ميخائيل أوليانوف أمام مجلس الأمن الدولي "استعدادها الفوري" للمساعدة في تنظيم زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية الأوكرانية.

محطة زابوريجيا النووية (أرشيفية من رويترز)
محطة زابوريجيا النووية (أرشيفية من رويترز)

وفي السياق، أفادت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية، إينرغوأتوم، العامة، الثلاثاء، في بيان، أنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي "غير مسبوق" على موقعها، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.

وكتبت على تليغرام: "في 16 آب/أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الغزو الروسي ضد موقع إينرغوأتوم Energoatom الرسمي". وأضافت أن الموقع "تعرض للهجوم من الأراضي الروسية".

وقالت إينرغوأتوم إن مجموعة "الجيش السيبراني الشعبي" الروسية استخدمت أكثر من 7 ملايين روبوت إنترنت لمهاجمة الموقع الإلكتروني طوال ثلاث ساعات.

وقرابة الظهر دعت قناة على إنستغرام بالروسية تحمل اسم "الجيش السيبراني الشعبي" متابعيها إلى مهاجمة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية.

لكن بحلول مساء الثلاثاء، أعلنت "تغيير" المخطط، وأعادت توجيه المناصرين إلى هدف جديد هو "المعهد الأوكراني للذكرى القومية" ما تسبب في إصابة موقعه الإلكتروني بالبطء.

ويأتي الهجوم السيبراني في توقيت يتصاعد فيه التوتر حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، والتي احتلّتها القوات الروسية في آذار/مارس بعيد بدء الهجوم.

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ومنذ نهاية تموز/يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وقبل الهجوم الروسي، كانت أوكرانيا تعتمد على أربع محطات نووية لتأمين نحو 50 بالمئة من احتياجاتها للكهرباء.

وشهدت أوكرانيا أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986 عندما انفجر المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبيل ما أدى إلى تسرب إشعاعي واسع.

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