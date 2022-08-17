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رئيس وزراء أستراليا السابق يقرّ بمنح نفسه صلاحيات في السر

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Former Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to media during a news conference in Sydney, Australia, August 17, 2022. AAP Image/Flavio Brancaleone via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. AUSTRALIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND
رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون في مؤتمره الصحافي اليوم

رئيس وزراء أستراليا السابق يقرّ بمنح نفسه صلاحيات في السر

اعتباراً من مارس 2020، راح سكوت موريسون يعيّن نفسه في السر في مناصب وزارية، من بينها وزارات الصحة والمالية والموارد، وفق ما كشف مؤخراً رئيس الوزراء الجديد أنطوني ألبانيزي

سيدني – فرانس برس

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في مؤتمر صحافي طويل تخلّلته شروحات ملتبسة وتصريحات نارية، أقر رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون بإجراء ترتيبات سرية ليتسلّم خمس حقائب وزارية خلال فترة جائحة كورونا.

وواجه موريسون وابلاً من الأسئلة عن الأسباب التي دفعته لعدم إطلاع الجمهور أو عدد من الوزراء على تلك الترتيبات التي أتاحت له صلاحيات إضافية.

ورفض موريسون الدعوات التي طالبته بالاستقالة من منصبه في البرلمان راهناً.

وقال: "اضطررنا إلى اتخاذ تدابير إضافية لتوفير ضمانات"، موضحاً أن الهدف كان ضمان استمرارية الحكومة في حال لم يكن وزير ما في الخدمة.

موريسون في مركز تطعيم ضد كورونا في سيدني في فبراير 2021
موريسون في مركز تطعيم ضد كورونا في سيدني في فبراير 2021

وكشف موريسون أنه لجأ إلى تلك الصلاحيات مرّة واحدة لتجاوز سلطة وزير الموارد ووقف مشروع مثير للجدل لاستخراج الغاز من البحر، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لم يكن على صلة بتداعيات جائحة كورونا. وأكد: "أنا راضٍ جدّاً عن القرار".

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وشدّد رئيس الوزراء المحافظ السابق على أنه لم يحصل على "أي منفعة شخصية" من تلك الحقائب الوزارية.

وخسر الائتلاف المحافظ بزعامة موريسون الانتخابات في مايو الماضي، بعد حوالي عقد من حكم يمين الوسط.

واعتباراً من مارس 2020، راح موريسون يعيّن نفسه في السر في مناصب وزارية، من بينها وزارات الصحة والمالية والموارد، وفق ما كشف مؤخّراً رئيس الوزراء الجديد أنطوني ألبانيزي.

رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنطوني ألبانيزي
رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنطوني ألبانيزي

وكشفت هذه الفضيحة النقاب عن ضبابية مسار اتّخاذ القرارات في الحكومة الأسترالية، مثيرةً نقاشاً حول ضرورة توفير ضمانات أكثر قوّة لصون الديمقراطية.

وفي أستراليا، يعيّن رئيس الوزراء أعضاء حكومته من بين مسؤولين منتخبين يحلفون اليمين أمام الحاكم العام خلال مراسم رسمية عامة.

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