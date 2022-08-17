سيول تدعو إلى محادثات جادة مع بيونغ يانغ.. كوريا الشمالية على خط أزمة أوكرانيا

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، الأربعاء، في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم، إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن تسهم في إحلال السلام.

وكرر يون، الاثنين، دعواته إلى كوريا الشمالية لإنهاء تطوير أسلحتها النووية والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية "واسعة النطاق".

مادة اعلانية

هذا وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الأربعاء، أن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية الأوكرانية المدعومة من روسيا، دينيس بوشلين، قال في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، إن الجانبين سيطوران "تعاونا ثنائيا مفيدا".

وفي يوليو، اعترفت كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، لتصبح ثالث دولة فقط تعترف بالكيانين الانفصاليين بعد روسيا وسوريا.

وقطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونغ يانغ بسبب هذه الخطوة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بوشلين كتب رسالة لتهنئة كيم في ذكرى تحرير كوريا يوم 15 أغسطس، بعد يومين من تلقي كيم رسالة مماثلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقل التقرير عن رسالة بوشلين أن "سكان منطقة دونباس يقاتلون أيضا لاستعادة حريتهم وعدالة التاريخ اليوم مثلما فعل الشعب الكوري قبل 77 عاما".

وأضافت الوكالة: "الرسالة عبرت عن قناعة بأن تعاونا ثنائيا مفيدا بنفس القدر يتفق مع مصالح شعبي البلدين سيتحقق بين جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وتصف روسيا حربها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، وتعتبر أن هدفها حماية المتحدثين بالروسية الذين يعيشون هناك من "الإبادة الجماعية". وتتهم أوكرانيا، روسيا بشن حرب استعمارية.