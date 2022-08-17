سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز

أطلقت كوريا الشمالية صاروخي كروز، اليوم الأربعاء، بحسب ما قالت وزارة الدفاع في سيول، وهو أول اختبار أسلحة تجريه بيونغ يونغ منذ أسابيع.

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة "فرانس برس": "في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفنا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخَي كروز على البحر الغربي من أونشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية".

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وأضاف "تقوم السلطات العسكرية الأميركية والكورية الجنوبية بتحليل مواصفات تفصيلية مثل مسافة التحليق".

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، تدريباتهما الأولية المشتركة التي تستمر أربعة أيام استعدادا لمناورة (أولشي فريدم شيلد) بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلا وتقام في الفترة من 22 أغسطس إلى أول سبتمبر.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول قال، في وقت سابق الأربعاء، في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم، إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن تسهم في إحلال السلام.

وكرر يون، الاثنين، دعواته إلى كوريا الشمالية لإنهاء تطوير أسلحتها النووية والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية "واسعة النطاق".