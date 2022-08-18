الجيش الإسرائيلي: قصفنا دولة ثالثة خلال هجوم غزة

مع انتقال المواجهات خلال اليومين الماضيين إلى الضفة الغربية، بعد مضي أكثر من أسبوع على الهجوم الذي استهدف قطاع غزة الفلسطيني، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن قوات بلاده قصفت دولة ثالثة لم يسمها خلال الهجوم الماضي على القطاع المحاصر.

وأضاف في كلمة أمام مؤتمر اتحاد السلطات المحلية، اليوم الخميس، "قبل عشرة أيام استهدف الجيش الإسرائيلي بدقة عالية تيسير الجعبري"، في إشارة إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي قتل خلال العملية الإسرائيلية.

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حملة اعتقالات ودولة ثالثة

كما تابع قائلاً إن "الجيش نفذ في الوقت نفسه حملة اعتقالات بالضفة الغربية وهاجم دولة ثالثة ودافع عن بقية حدود البلاد"، فيما لم يحدد تلك الدولة.



يذكر أن إسرائيل كانت شنت أوائل هذا الشهر (أغسطس) ضربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت في معظمها مواقع في غزة، تابعة لحركة الجهاد الإسلامي التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ.

وركزت القوات الإسرائيلية عمليتها على الجهاد، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، مع تجنب المواجهة المباشرة مع حماس الحركة الأكبر التي تحكم قطاع غزة الساحلي منذ عام 2007.

فيما أسفر التصعيد الذي استمر لثلاثة أيام عن سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين، قبل أن تدخل هدنة بين الجهاد وتل أبيب بوساطة مصرية حيز التنفيذ في السابع من الشهر الجاري.