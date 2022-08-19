أردوغان: إعادة تبادل السفراء مع إسرائيل خطوة مهمة

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأن قرار إعادة تبادل السفراء بين البلدين "خطوة مهمة" لدفع العلاقات في اتجاه إيجابي.

وأضاف أن تركيا "تفضل تعزيز التعاون والحوار على أساس احترام الجوانب ذات الحساسية المتبادلة". وفق ما نقلت الرئاسة التركية اليوم الجمعة.

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كما أشار بيان الرئاسة إلى أن الاتصال بين الرئيسين تناول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية.

بعد سنوات من التوتر

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أعلن يوم الأربعاء، أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

وأضاف أن "إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جدا لمواطني إسرائيل".

في المقابل، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن تركيا "لن تتخلى عن القضية الفلسطينية" على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

زيارة رئيس إسرائيل

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ لتركيا في مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وأدى وزير الخارجية التركي زيارة نادرة إلى القدس في نهاية مايو الماضي في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.