انفجارات قرب قاعدة جوية روسية في القرم.. وموسكو: لا أضرار

وقعت 4 انفجارات على الأقل الخميس في منطقة بالقرب من مطار بيلبيك العسكري الروسي الرئيسي شمال سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وفق 3 مصادر محلية.

وقال مسؤول موال لموسكو إنه لم تقع أضرار جراء ذلك.

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على صعيد منفصل كشف حاكم سيفاستوبول، مشيراً إلى ما وصفه بمعلومات أولية، أن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

كما كتب ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تيليغرام: "لم تقع أضرار. لم يصب أحد بسوء"، بحسب رويترز.

مراسل #العربية: تقارير روسية تتحدث عن هجوم بمسيرات على مطار بيلبيك العسكري في #القرم pic.twitter.com/TFGIyqa9My — العربية (@AlArabiya) August 18, 2022

انفجارات سابقة

يأتي ذلك بعد أن وقعت انفجارات الثلاثاء بقاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤولون ووكالات أنباء من روسيا إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة في قاعدة عسكرية في شمال شبه جزيرة القرم التي تعد خط إمداد مهماً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى تعطيل القطارات وإجلاء ألفي شخص من قرية مجاورة.

فيما أوردت صحيفة كومرسانت الروسية أن أعمدة من الدخان شوهدت في وقت لاحق بقاعدة عسكرية روسية أخرى بوسط القرم، بينما ضربت انفجارات منشأة ثالثة في غرب الإقليم الأسبوع الماضي.

"أعمال تخريب"

ولمحت أوكرانيا إلى ضلوعها في الانفجارات.

في حين قالت وزارة الدفاع الروسية إن الانفجارات التي وقعت في مستودع الذخيرة ناجمة عن "أعمال تخريب".

يذكر أن روسيا تستخدم شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، لإمداد قواتها التي تقاتل في مناطق أخرى من أوكرانيا بالعتاد العسكري، وهي عملية تسعى كييف جاهدة إلى تعطيلها قبل هجوم مضاد محتمل في جنوب أوكرانيا.

والقرم هي قاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود وتشتهر بأنها منتجع لقضاء العطلات في الصيف.