ضحايا "البيتلز" يرقدون بسلام.. المؤبد للشافعي الشيخ

لإدانته بقتل 4 أسرى أميركيين في سوريا، أصدرت محكمة أميركية الجمعة، حكماً بالحبس مدى الحياة على الشافعي الشيخ عضو خلية "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي عرفت باحتجاز رهائن غربيين وتعذيبهم وإعدامهم، بإدانته.

وجاء صدور الأحكام الثمانية بالحبس مدى الحياة بحق الشافعي الشيخ البالغ 34 عاماً، بعدما أدين في نيسان/أبريل باتّخاذ أشخاص رهائن، والتآمر لقتل مواطنين أميركيين ودعم منظمة إرهابية.

مادة اعلانية

لا ردة فعل!

وقال قاضي محكمة ألكسندريا في ولاية فرجينيا توماس سيلبي إيليس، إن سلوك المتهم لا يمكن وصفه إلا بأنه مروع وهمجي ووحشي وقاس وبالطبع إجرامي، وفق قوله.

في حين لم يبد الشيخ الذي وضع نظارات كبيرة وقناعا للوجه وارتدى زيا للسجناء باللون الأخضر الداكن، أي رد فعل لدى صدور الحكم.

وأجرت هيئة المحلّفين المؤلفة من 12 شخصاً مداولات لأقل من 6 ساعات، خلصت إلى أن الشيخ مذنب لضلوعه في مقتل 4 أميركيين هم الصحافيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملا الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر.

شهادات مؤثرة

يشار إلى أن محاكمة هذا البريطاني السابق التي استمرّت أسبوعين، تخلّلتها شهادات مؤثرة لرهائن سابقين وذوي ضحايا، وتعد أبرز ملاحقة قضائية في الولايات المتحدة لعضو في تنظيم داعش.

وفي بيان للمحكمة توجّهت دايان فولي، والدة الرهينة جيمس فولي، إلى الشيخ بالقول "جرائمك المليئة بالحقد لم تربح... لقد تمّت معاقبتك على انحرافك".

وتابعت "المحبة أقوى من الحقد. أشفق عليك يا الشيخ لاختيارك الحقد".

يذكر أن فصيلاً كردياً مسلّحاً كان ألقى القبض على الشافعي الشيخ مع عضو آخر في خلية "البيتلز"، هو أليكسندا كوتي، المواطن البريطاني السابق البالغ 38 عاماً، في كانون الثاني/يناير 2018.

وسُلّم الرجلان للقوات الأميركية في العراق ثمّ أُرسلا إلى الولايات المتحدة في العام 2020 ليخضعا للمحاكمة.

وأقرّ أليكسندا كوتي بذنبه في أيلول/سبتمبر 2021، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في نيسان/أبريل الماضي من قبل القاضي تي. اس. إيليس، الذي أصدر الحكم الجمعة ضدّ الشافعي الشيخ.

أما أعضاء "البيتلز" الأربعة الذين نشطوا في سوريا بين عامي 2012 و2015 بعدما كانوا قد تبنّوا أفكاراً متطرّفة في لندن، فهم متهمون بالإشراف على احتجاز ما لا يقل عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني قدموا من الولايات المتحدة وأوروبا وبلجيكا واليابان ونيوزيلندا وروسيا.