مدافع هاوتزر ومنظومة هيمارس.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية الدقيقة من طراز هيمارس.

وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحافيين إن المساعدة الجديدة تشمل أيضا إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.

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وأعلن مسؤولون أميركيون لأسوشيتد برس أن المساعدات الجديدة ستتضمن 12 طائرة استطلاع مسيرة على الأقل من طراز ”سكان إيغل”.

مدافع هاوتزر وذخيرة إضافية

وأضافوا أن الجزء الأكبر من حزمة المساعدات سيكون مدافع هاوتزر وذخيرة إضافية تشمل صواريخ "جافلين" التي يستخدمها الجيش الأوكراني بشكل فعال لمحاولة صد القوات الروسية واستعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو.

فيما أكد مسؤولان الدمج الجديد للطائرات المسيرة المحمولة طويلة التحمل، والتي يتم إطلاقها بواسطة المنجنيق ويمكن استعادتها.

يشار إلى أنه خلال معظم الأشهر الأربعة الأخيرة من الحرب، ركزت روسيا على السيطرة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث سيطر انفصاليون موالون لموسكو على جزء من الأراضي التي أعلن عن قيام جمهوريتين غير معترف بهما عليها قبل 8 سنوات.

هجمات أوكرانية في القرم

كما حققت القوات الروسية بعض المكاسب المتصاعدة في الشرق، لكنها وُضعت أيضا في موقع دفاعي في مناطق أخرى، حيث تصعد كييف من هجماتها في شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود. والتي استولت موسكو عليها في عام 2014.

أيضا وردت أنباء عن تدمير 9 طائرات حربية روسية الأسبوع الماضي في قاعدة جوية بشبه جزيرة القرم في ضربات جوية سلطت الضوء على قدرة الأوكرانيين على القصف بعمق خلف خطوط العدو.

وحذر القادة الروس من أن قصف المنشآت في القرم يمثل تصعيدا في الصراع الذي يغذيه حلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويهدد بجر واشنطن إلى عمق الحرب.